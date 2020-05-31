2020/05/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رزاق ابراهيم حسن ..وداعاً تحدثت قبل قليل مع المحامي وسام إبن زميلنا الأستاذ رزاق ابراهيم حسن الأديب والصحفي والناقد الرائد صاحب البصمات المهمة في تاريخ الثقافة والأدب العراقي المعاصر .وأكد لي خبر وفاة والده في اسطنبول بسبب أمراض متعددة ومضاعفات اصابته بوباء كورونا .وقد طلب مني نقل رسالة إلى كل الجهات التي […]

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