2020/05/31 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (الزمان) تنعى الناقد الكبير رزاق ابراهيم تنعى (الزمان) عمودا من اعمدتها.ناقدا عراقيا كبيرا هو الكاتب الصحفي والمؤلف رزاق ابراهيم حسن الذي وافته المنية فجر السبت عن 73 عاما.وكان الراحل قد ولد في مدينة النجف وزاول العمل الصحفي في مجلات وجرائد محلية عديدة ببغداد واستقر بعد عام 2003 في (الزمان) مسؤولا لملحقها الثقافي الف […]

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