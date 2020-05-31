عبر الفساد والرشى تسلق سلم الوظيفة.. من هو مدير توزيع المنتجات النفطية

2020/05/31 | 23:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: يعد مدير عام توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب عبود احد الأشخاص الذين تسلقوا سلم الوظيفي في الشركة عبر ...

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