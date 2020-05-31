الكاظمي يوجه بحصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بكورونا في العراق عموما بوزارة الصحة

2020/05/31 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد ، حصر إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا بالعراق عموماً بجهة واحدة فقط.وذكر بيان، للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء، قرر حصر صلاحية إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق عموماً بوزارة الصحة".وتصدر وزارة الصحة، يوميا، الموقف الوبائي لانتشار فيروس كورونا، في عموم العراق، وأحيانا تستثني محافظات الاقليم، فيما تعلن وزارة صحة الاقليم، الموقف الوبائي لمحافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة.ويسبق الموقف الوبائي، وتبعه، بيانات تصدرها خلايا الازمة المحلية، والدوائر التابعة للوزارة.

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