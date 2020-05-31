Realme تطلق هاتفها الجديد … تعرف على مواصفاته

2020/05/31 | 23:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعمت شركة Realme الصينية نجاحاتها في عالم الأجهزة الذكية هذا العام بتطوير هاتف جديد يتميز بكاميرا ذات قدرات تصوير مميزة.وتأتي الكاميرا الأساسية لهذا لهاتف X3 SuperZoom بأربع عدسات، عدسة بدقة 64 ميغابيكسل بميزة التثبيت الإلكتروني للصورة، وعدسة بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة كبيرة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، وعدسة ثالثة بدقة 8 […]

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