محلل أمريكي : ترامب وراء الأزمة الجارية في امريكا وسيدفع ثمنها بالانتخابات

2020/05/31 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المحلل والخبير بالشأن الأمريكي حسين الديك، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وراء الأزمة التي تشهدها امريكا حاليا.وقال الديك في حديث لقناة “العهد”، ان “ادارة الرئيس ترامب وراء الأزمة التي تشهدها المدن الأمريكية منذ ايام والتي شهدت تصاعدا بالصدامات بين قوى الامن والمتظاهرين “.واضاف ان “ترامب سيدفع ثمن سوء ادارته بالانتخابات الأمريكية […]

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