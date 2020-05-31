وزير الصحة: نخشى من موجات قادمة بالنسبة لكورونا

2020/05/31 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، على قرار الحظر الشامل، فيما حذر من موجات قادمة بالنسبة لكورونا.وقال التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان “التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في المناطق المزدحمة واستخدام المعقمات هي الطريق الوحيدة التي تقي المواطن من الاصابة بكورونا”، مبينا انه “ليلة امس وخلال تجوالي في العاصمة لاحظت الكثير من الباعة المتجولين […]

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