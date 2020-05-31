اكبر حصيلة يومية.. كوردستان تعلن ١٠٤ إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة

2020/05/31 | 23:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، تسجيل اكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بلغت ١٠٤ شُخصت اغلبها في السليمانية.

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