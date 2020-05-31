2020/05/31 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - كركوك

قررت خلية الازمة في محافظة كركوك، اليوم الاحد، غلق مداخل المحافظة الرئيسية، مع باقي المحافظات.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على مقرارات خلية الازمة في محافظة كركوك ، باشرت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بأغلاق بعض المداخل الرئيسية مع المحافظات بالصبات الكونكريتية ، ونشر الفرق الصحيه في السيطرات ومداخل كركوك لفحص القادمين في الحالات الاستثنائيه المشمولة بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة".واضاف: "كما قررت تشديد الاجراءات في تطبيق حظر التجوال بما يحقق سلامة مواطني كركوك وضمن مقرارات خلية الأزمة في مواجهة جائحة كورونا".

بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاحد، أن نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%.

وقال التميمي في كلمة نقلتها فضائية "العراقية"، إن "وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة"، مبينا ان &qu

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الأحد، عن معلومات تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها مئات المنتسبين في الجيش العراقي في اعقاب سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وبعد يوم واحد من سيطرتهم على م

بغداد اليوم- كردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاحد، تسجيل 101 اصابة بفيروس كورونا في عدد من مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في الإقليم سجلت 101 اصابة توزعت على النحو الاتي :51

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( خلية ازمة كركوك تقرر اغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالصبات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( خلية ازمة كركوك تقرر اغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالصبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).