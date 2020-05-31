العراق ينشر جيشا لكشف المصابين بكورونا داخل بيوتهم

2020/05/31 | 23:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدكتور وسام حسين التميمي، مدير شعبة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة والبيئة العراقية، عن خطة موسعة يقودها جيش أبيض، لكشف المصابين بفيروس كور...

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