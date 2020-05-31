مصادر : أحزاب شيعية تمارس ضغوط على الكاظمي لتسمية احد قياداتها مديرا لمكتبه

2020/05/31 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت مصادر سياسية لوسائل اعلام عربية ، عن تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لضغوط احزاب شيعية متنفذة لتسمية احد قياداتها مديرا لمكتبه .واضافت المصادر بحسب وسائل اعلام عربية ، ان الكاظمي ، اختار بالفعل القاضي " رائد جوحي " لمنصب مدير مكتبه ، الذي يتمتع بنفوذ سياسي وتنفيذي كبير" .وجوحي هو أحد القضاة الذين شاركوا في محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، وسبق له أن شغل مواقع ضمن الجهاز الرقابي على الحكومة العراقية، قبل أن يصنّف ضمن المؤيدين لحركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت في العراق مطلع تشرين الاول من العام الماضي.لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن جوحي هو مرشح مع آخرين لمنصب مدير مكتب رئيس الوزراء، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق محمد الغبان وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يرأسها هادي العامري المقرّب من إيران.وأوضحت المصادر أن حلفاء لإيران يضغطون على الكاظمي بشدة للقبول بالغبان مديرا لمكتبه، أو النظر في ترشيح القيادي الآخر في منظمة بدر أبومريم الأنصاري للمنصب.ويعتقد مراقبون أن تعيين مدير مكتب رئيس الوزراء سيكون من أصعب الاختبارات التي تواجه الكاظمي المطالب بإثبات استقلاليته عن النفوذ الإيراني.يشار الى ان أبوجهاد الهاشمي، وهو مدير مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، لعب دورا ملحميا في تسليم قرار بغداد السياسي لطهران، ما وضع العراق في عزلة دولية كادت تعرّضه لعقوبات اقتصادية قاتلة.

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