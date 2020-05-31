2020/05/31 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدولي محمد قاسم ينجو من حادث سير مروع بغداد- الزمان نجا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم ولاعب فريق القوة الجوية محمد قاسم من حادث سير مروع في محافظة النجف الأشرف .ونقل محمد قاسم على الفور إلى المستشفى لتلقي الفحوصات اللازمة بعد فقدانه الوعي نتيجة الحادث المؤلم قبل أن تثبت الفحوصات الطبية سلامته من أية […]

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