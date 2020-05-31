2020/05/31 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاركات المحلية تحرج الصقور أمام جمهورهم الملاك التدريبي يتابع اللاعبين ويطمح بلقب الدوري المتوقف بغداد- الزمان يبحث المدرب الكروي أيوب اوديشيو مع لاعبي فريق القوة الجوية وأنصاره الحصول على لقب الموسم الحالي بعدما انصب التركيز على البطولة اليتيمة المتأرجحة بين الاستئناف او الإلغاء وهذا مرهون بقرار اللجنة المؤقتة وظروف البلد من الوباء بعد موسمين حل فيهما ثانيا في الترتيب العام وبنفس […]

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