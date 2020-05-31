2020/05/31 | 23:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لله يا محسنين – عبد الحكيم مصطفى مرفوض تماما ذلك الاسلوب الذي يعتمده عدد من الاعلاميين في معالجة مشكلة قائمة منذ عقود تتعلق بهضم حقوق عدد من الرياضيين الدوليين البارزين السابقين ،من جهة عدم وجود قانون يحميهم ويحمي عوائلهم الكريمة من شظف العيش في سنوات الابتعاد عن النجومية بسبب الابتعاد القسري عن رياضة الانجاز نتيجة […]

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