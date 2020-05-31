وزير الدفاع يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر

2020/05/31 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، عن تفاصيل تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر، فيما بين ان الإحصائية الرسمية لعدد الضحايا تجاوزت الالفين شهيد.وقال عناد أن “ماحدث في مجرزة سبايكر لم يتضمن تقصيرا من قبل قيادات امنية أدى لحدوث المجزرة، وكنت شاهدا على ذلك، واعطيت افادة بالقضية عام 2014”.واضاف ان “ما حدث كان بسبب […]

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