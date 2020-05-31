عائلة تحوّل بيتها لكنيسة مصغّرة في زمن الكورونا

2020/05/31 | 23:39 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل احتفلت عدّة عوائل مجتمعة في بيت جيرانهم بإختتام الشهر المريمي بعد أن كانوا يصلّون لمدة 31 يوما كاملا كلّ عصر في باحة المنزل أمام تمثال العذراء.اجتاح فايروس كورونا العديد من البلدن في العالم ومن ضمنها العراق، وصدّرت خلية الأزمة قرارات منع التجمعات وأغلقت الكنائس ودور العبادة فأصبح الناس يصلّون …

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