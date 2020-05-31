كيف نبني شبكاتنا الاجتماعية - عادل احمد

2020/05/31 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد ان وجود شبكات التضامن الاجتماعي في محلات السكن او في مكان العمل لها فوائد ضرورية وملحة في يومنا هذا، وخاصة في هذه الأيام والتي تميزت بانتشار فايروس كورونا ويرافقه انتشار البطالة والفقر والجوع في كل مكان في العراق.



حيث لا يوجد لدى عصابات الأسلام السياسي المتسلطة أي اهتمام بحياة ومعيشة الجماهير المحرومة، ديدنهم السلب والنهب ونشر الفقر والبطالة وأحتكار خيرات المجتمع وثراوته لصالحهم وصالح تقوية وأدا ......





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