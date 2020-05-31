ضحايا بانفجار «إسطوانة غاز» في مدينة إدلب

2020/05/31 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدنيّان وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار أسطوانة غاز في احد المحال التجاريّة في مدينة إدلب اليوم الأحّد.وقالت مديريّة الدفاع المدني في# إدلب عبر صفحتها الرسميّة في فيسبوك: إن «انفجار إسطوانة غاز صغيرة أثناء…

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