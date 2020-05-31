قوة مشتركة من وزارة الداخلية تلقي القبض على خمسة من داعش في نينوى

2020/05/31 | 23:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد جمع المعلومات الدقيقة والبحث والتحري والمتابعة ومن خلال تعاون المواطنين من القبض على خمسة دواعش.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “اثنان منهم كانا يعملان فيما […]

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