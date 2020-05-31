النقل تعلن اعادة 151 عراقيا من دلهي

2020/05/31 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاحد، اعادة 151 عراقيا وثلاثة جثامين من مدينة دلهي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذه الرحلة انطلقت استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بعد استجابتهِ لمناشدة العراقين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الأزمة والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات اعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا عالمياً".

وأشارت الى ان "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة الصحة العراقية المتواجدة في مطار بغداد الدولي فضلا عن تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

بغداد اليوم - كركوك

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وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على مقرارات خلية الازمة في محافظة كركوك ، باشرت قيادة المقر المتقدم للع

بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الاحد، أن نسبة الاشغال السريري للمصابين بكورونا تبلغ 5%.

وقال التميمي في كلمة نقلتها فضائية "العراقية"، إن "وضع العراق الصحي افضل من بعض دول المنطقة"، مبينا ان &qu

بغداد اليوم _ بغداد

كشف وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الأحد، عن معلومات تنشر لأول مرة عن مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها مئات المنتسبين في الجيش العراقي في اعقاب سيطرة تنظيم داعش على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وبعد يوم واحد من سيطرتهم على م

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