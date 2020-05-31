انسحاب العراق من سباق استضافة نهائيات كأس اسيا 2027

2020/05/31 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم ، اليوم الاحد ، البلدان التي طلبت استضافة نهائيات كأس اسيا 2027 ، وهي قطر والسعودية والهند واوزبكستان ، بينما الملف العراقي الاردني المشترك اصبح خارج الحسابات بعد انسحاب الاتحادين من الترشيح.وذكر الاتحاد الاسيوي في بيان أن "4 دول تقدمت رسمياً بطلب استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وهي السعودية، الهند، قطر، وأوزبكستان، وأن الدول الأربعة تقدمت بشكل رسمي بطلب الاستضافة، فيما لا يزال المجال مفتوحاً للتقديم".وأضاف البيان، "اتُحذ القرار في ضوء الوباء الحالي وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء، التي تأثر الكثير منها بالوباء العالمي، الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية".وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في نيسان الماضي تمديد مهلة تلقي الطلبات لثلاثة أشهر حتى 30 حزيران المقبل، بعد أن كان الموعد النهائي فى 31 اذار الماضي.وتقدم الاتحاد العراقي في وقت سابق بملف الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027 بملف مشترك مع الأردن، قبل ان ينسحب رسمياً.

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