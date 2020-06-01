استعداد مبكر لدراما رمضان 2021

2020/06/01 | 00:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن أياما قليلة فقط مضت على انتهاء شهر رمضان، إلا أن هناك بعض المسلسلات المصرية، أعلن القائمون عليها عرضها في شهر رمضان 2021، حتى إنهم نشروا الملصقات الدعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.بعد فشل استكمال تصوير مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي يقوم ببطولته كل من الفنانين هند صبري وأحمد عز، بسبب تعليق […]

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