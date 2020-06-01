القبض على متورطين باستهداف القوات الأمنية بالفلوجة

2020/06/01 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، عن القبض على إرهابيين متورطين باستهداف القوات الأمنية بالفلوجة، فيما ضبطت عددا من الصواريخ في ناحية الرياض.وقالت الوكالة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على أربعة ارهابيين في في قضاء الفلوجة مطلوبين وفق احكام […]

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