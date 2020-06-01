الشمري : إستمرار حرائق الأراضي الزراعية إستهانة بالقانونش

2020/06/01 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري : إستمرار حرائق الأراضي الزراعية إستهانة بالقانون بغداد – الزمان عد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري استمرار حرائق الأراضي الزراعية بمحافظات عدة استهانة بالقانون ودليل ضعف الرد الحكومي.وقال في بيان صحفي تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة حذرت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من عدم الرد الحكومي السريع على مرتكبي هذه الأعمال التي لا تختلف […]

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