2020/06/01 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تُصدر قرارات بشأن الإمتحانات العامة وزير التعليم يؤكّد أهمية التكامل والعمل المشترك مع الأكاديميين بغداد – قصي منذر النجف – سعدون الجابري أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب أهمية التكامل مع نقابة الأكاديميين العراقيين لتحقيق أهداف التعليم العالي في العراق.جاء ذلك لدى زيارته مقر النقابة ولقائه النقيب مهند الهلال […]

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