2020/06/01 | 00:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرائق تقضي على 500 هكتار من الغابات طهران: العراق ثاني مستورد للسلع الايرانية طهران – رزاق نامقي اعلن رئيس مصلحة الكمارك الايرانية، عن تسجيل صادرات السلع غير النفطية مبلغا قدره 35.5 مليار دولار في 9 اشهر للمدة 21 آذار حتى 21 كانون الاول 2019.واوضح مهدي مير اشرفي في مؤتمر صحفي بالتزامن مع مناسبة اليوم […]

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