2020/06/01 | 00:08 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقل : اعادة 151 عراقيا و 3 جثامين برحلة استثنائية من دلهي الهندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/01 | 00:08.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل : اعادة 151 عراقيا و 3 جثامين برحلة استثنائية من دلهي الهندية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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