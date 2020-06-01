2020/06/01 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القبض على ارهابيين اثنين في ناحية قره تبه.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة مشتركة من فرقة المشاة الخامسة ومكافحة اجرام قرة تبة ضمن قاطع عمليات ديالى، عملية تفتيش في ناحية قره تبه، أسفرت عن القاء القبض على متهمين أثنين وفق احكام المادة 4 ارهاب وهما مطلوبين بموجب قرار قاضي التحقيق".واكدت انه "تم اتخاذ بحقهما الاجراءات القانونية وتسليمهما الى الجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

بغداد اليوم-بغداد

قال وزير الدفاع، جمعة عناد، الأحد (31 أيار 2020) إن ترشيحه لمنصب وزارة الدفاع، لا علاقة له بالنائب أحمد الجبوري، (أبو مازن)، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتولى الوزارة قادم من الخارج.

وذكر عناد خلال حديثه لبرنامج (اقصر الطرق) الذي يقد

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، الاحد (31 أيار 2020)، أن الوزارة لا يوجد فيها موظفون فضائيون، فيما بين أن الفساد المالي والإداري في الوزارة بعد 2003 أقل بكثير عن ما بعدها بسبب العقوبات الرادعة.

وقال عناد في تصريح لبرنامج (إق

بغداد اليوم-بغداد

ناقش مجلس الأمن الوطني، الأحد (31 أيار 2020) إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في بيان، أن الاخير "ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأم

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