سان فرانسيسكو تمدد حظر التجوال إلى أجل غير مسمى

2020/06/01 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك"، الأحد، أنها ستلغي مؤتمرها لعام 2021، بسبب مخاوف مستقبلية من جائحة كورونا الفيروسية، حسب صحيفة جيروزاليم بوست.

وقد أرسلت رئيسة المنظمة، بيتسي كورن، رسالة إلكترونية إلى الأعضاء، أبلغتهم فيها بإلغاء المؤتمر الذي كان مقررا بواشنطن في مارس القادم، حسب الصحيفة.

وأوضحت كورن أنه "بالنظر إلى الشكوك المستمرة التي أوجدتها جائحة كوفيد-19، وبدون وسيلة يمكن التنبؤ بها لجمع آلاف الأميركيين الموالين لإسرائيل بأمان، فقد اضطررنا إلى إلغاء مؤتمر سياسة إيباك لعام 2021".

وتعتبر إيباك منن أقوى جماعات الضغط في أميركا وهدفها تحقيق الدعم الأميركي لإسرائيل. ولا تقتصر المشاركة فيها على اليهود بل تضم أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين.



وكان قد تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور.

وأكدت الرسالة البريدية أن إلغاء المؤتمر ، لا يلغي التزام المنظمة بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل وأضافت "في حين أننا سنفتقد بشدة رؤية عائلة إيباك في واشنطن والتواصل شخصيا كمجتمع مؤيد لإسرائيل، فإن ما يربطنا حقًا معًا هو التزامنا المشترك بضمان سلامة وأمن أميركا وإسرائيل".

وأوضحت رئيسة إيباك في رسالتها أن المنظمة ستستمر في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة في العام القادم للتواصل عبر الإنترنت، وبشكل شخصي، لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان نحو 16 ألف شخص قد شاركوا في مؤتمر إيباك الذي عقد في مطلع مارس الماضي، لكن ستة منهم، على الأقل، تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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