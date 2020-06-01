الديمقراطي الاميركي: ترامب عمد الى ترويج الخطاب العنصري قبل انتخابه وبعد ان اصبح رئيس للبلاد

2020/06/01 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار عضو الحزب الديمقراطي الامريكي مهدي عفيفي، الى ان ترامب عمد الى ترويج الخطاب العنصري قبل انتخابه وبعد ان اصبح رئيس للبلادوقال عفيفي في حديث لقناة “العهد”:”هناك مظاهرات سلمية في كافة انحاء الولايات المتحدةوطالب عفيفي “المواطنين بتوثيق أي اعتداءات من قبل قوات الشرطة”.

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