2020/06/01 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصائغ لـ (الزمان) : رواتب وإمتيازات الدرجات الخاصة تستنزف موارد الدولة خبير يضع دراسة لتجاوز الأزمة وإعداد موازنة بعيدة عن الهدر وكفوءة في الإنفاق بغداد – قصي منذر رحب الخبير الاقتصادي مناف الصائغ بقرار الحكومة القاضي بمراجعة رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة التي اضحت تستنزف الموارد وتلتهم الجزء الاكبر من اموال الموازنة السنوية في ظل الازمة […]

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