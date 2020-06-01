2020/06/01 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الكاتب البارز رزاق إبراهيم حسن في إسطنبول البزّاز يتكفّل ورئاسة الجمهورية تتابع نقل الجثمان إلى العراق بغداد- الزمان نعت الاوساط الادبية والصحفية العراقية، الناقد والكاتب البارز رزاق ابراهيم حسن عن عمر يناهز 73 عاما، بعد رحلة عطاء تواصلت على مدى نصف قرن في خدمة العراق.ووصف رئيس مجموعة الاعلام العراقي المستقل الاستاذ سعد البزاز […]

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