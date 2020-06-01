2020/06/01 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تجدّد دعوتها للمواطنين بإلتزام المنازل لتفادي خطر الإصابة بكورونا تمديد الحظر وارد لإحتواء الموقف الوبائي قبل فقدان السيطرة على العدوى بغداد – عبد اللطيف الموسوي المحافظات – مراسلو (الزمان) جددت وزارة الصحة واليئة دعوتها للمواطنين بضرورة التزام المنازل والتقيد بالتعليمات الوقائية لتفادي خطر الاصابة بكورونا ، وسط تحذيرات من فقدان السيطرة على بغداد في […]

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