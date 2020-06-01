كردستان تنشر اخر تحديث لمصابي كورونا

2020/06/01 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، التحديث الاخير للمصابين بفايروس كورونا وهو كالاتي: 710 اصابة7 وفاة420 حالات شفاء283 حالة راقدة

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