وزير صحة الإقليم: سيتم إعلان حظر التجوال في إقليم كردستان مجدداً

2020/06/01 | 00:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ أربيل أعلن مساء اليوم الأحد 31-05-2020، وزير صحة الإقليم أنه سيتم إعلان حظر التجوال في إقليم كردستان مجددا وأن هذا القرار لمصلحة المواطنين.هذا وصرح “د.سامان برزنجي” وزير صحة إقليم كردستان، أن “فيروس كورونا أصبح أكثر خطراً على إقليم كردستان ويجب على الناس الإلتزام بالإجراءات الصحية”.كما اردف، “أننا على الخط …

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