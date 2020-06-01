قبل الحظر الشامل.. كردستان تمنح المواطنين وقتاً لتأمين احتياجاتهم

2020/06/01 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير صحة حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، قرب إعلان الحكومة حظراً شاملاً للتجوال.وقال برزنجي لوسائل الإعلام إنه “بحث مع وزير الداخلية والمحافظين ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، مرجحاً “إعلان الحكومة الليلة او يوم غد حظراً للتجوال”.وأضاف أن “الحكومة ستمنح مهلة للمواطنين لتأمين احتياجاتهم”.

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