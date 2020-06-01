تكسير الأصنام خلال 30 عاما (1977 : 2007 )( 5 ) تكسير أصنام الوهابية في أمريكا ( 2001 : 2007 ) - أحمد صبحى منصور

2020/06/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : قبل الفرار لأمريكا : تحطيم لأصنام الوهابية في لندن 1 ـ منذ تركت الأزهر كنت أسعى للرزق بيد ، وباليد الأخرى أجاهد سلميا بالكتابة والحديث والنشر.



تعلمت أنه عندما يأتي رزق لا أتوقعه فمعنى هذا أنه رزق مُقدم عوضا عن محنة آتية .2 ـ قبيل إغلاق مركز ابن خلدون وفقدان مورد الرزق الأساس جاءتني منحة مالية لم أتوقعها .



قامت السعودية بحملة ضخمة ضد شركات السجائر ، عقدت مؤتمرات في تحريمها ، وا ......





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