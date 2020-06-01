بضعة أعوام ريما: الفصل الثامن/ 5 - دلور ميقري

2020/06/01 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري الخريف، تعجّلَ في المجيء كي يُضفي على البلاد الجبلية سحرَ ألوانه.



لكن القرية، المستلقية في السفح، كانت ما تفتأ تضمد جراحَ الصيف، المنصرم مع آثار جائحة الوباء والحرب.



هوَ ذا أحدُ الناجين من تلك النوازل، وكان صبياً لم يُكمل عُمره بعدُ دزينة من الأعوام، يقف قدام منزل أسرته وقد دهمته الحيرة.



إذ لم يكن ثمة بصيص نور، برغم أنها ساعة المساء؛ وعادةً ما تضج بحركة أهل الدار، وبالأخص الصغار منهم.



هزيم الرعد، ......





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