2020/06/01 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي منذ مرحلة المعركة الانتخابية للرئيس ترامب وحتى اليوم وهو يمارس اسلوبا استفزازيا ضد معاونيه وخصومه وضد الصحافة اضافة الى ممارسات اثارة السخرية عليه ومنها حديثه بتناول ديتول -الكلور كشراب لتنظيف المعدة من الفيروسات ثم دأبه رفض استخدام الكمامات باعتباره قدوة للشعب الذي اقرت ادارته وجوب الكمامات لكل مواطن ..وزاد في الامر صراخه مع الصحفيين واتهامهم بالكذب وصولا الى تغريدته يوم امس الاول بالتهديد بإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس من العالم الثالث في البيت الأبيض - فؤاد الصلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس من العالم الثالث في البيت الأبيض - فؤاد الصلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).