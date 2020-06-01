الحرة الليلة. حلقة الأحد

2020/06/01 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجات أميركا..الرئيس الأميركي يعرب عن دعمهِ للتظاهرات ورفضه لأعمال العنف ويتحفظ على تفعيل قوة الجيش الفيدرالي بهدف إفساح المجال لحكام الولايات لحل الأزمة..من أين تبدأ صلاحيات الرئيس في هكذا قضايا؟

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