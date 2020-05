كيف ترجمت Netflix عبارة القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا؟

2020/06/01 | 01:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخر الممثل المصري محمد إمام نجل الفنان عادل إمام من قيام ترجمة شبكة البث الرقمي الأمريكية “نتفلكس”، بالترجمة الحرفية لمثل مصري شعبي ردده والده في مسرحية “مدرسة المشاغبين” وهو: “القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا”.وترجمت “نيتفلكس” المثل الشعبي “when the pumpkin ripened it called the cucumber beans” (عندما ينضج اليقطين يطلق عليه حبوب […]

