طريقة حساب عدد ساعات النوم التي تحتاجها

2020/06/01 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوصول إلى روتين نوم جيد، يمكن للشخص أن يبدأ بتحديد مقدار النوم الذي يحتاجه بالضبط.وبعد ذلك، يمكنه تحديد موعد الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ من أجل صحة مثالية.ويعتقد الخبراء أن النوم لا يقل أهمية عن صحة الشخص المرتبطة بالطعام والماء.ويمكن أن يساعد الحصول على القدر الكافي من النوم على الوقاية من الأمراض وتعزيز […]

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