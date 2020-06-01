وزير الصحة يوعز بإنشاء مستشفى في ذي قار خاص بالكورونا

2020/06/01 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري، عن موافقة وزارة الصحة والبيئة على تخصيص مبلغ 250 مليون دينار عراقي لإنشاء مستشفى كرفاني لمعالجة المصابين بالكورونا.وقال الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “وبحسب الاتصال الهاتفي مع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع محافظ ذي […]

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