2020/06/01 | 01:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، القبض على متهمين اثنين بالارهاب في عملية امنية بديالى.وقالت الخلية في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة مشتركة من فرقة المشاة الخامسة ومكافحة اجرام قرة تبة ضمن قاطع عمليات ديالى، عملية تفتيش في ناحية قره تبه”.واضافت ان العملية “أسفرت عن القاء القبض على متهمين […]

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