2020/06/01 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يربط بين الأمن الصحي والأمن الوطني غداد -الموصل – الزمان ترأس رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة جدول أعماله. وشدّد الكاظمي خلال الاجتماع وبحسب بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، على أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني في ظل تعرّض العراق […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يضرب الحشد جنوب تكريت وعملية أمنية تلاحق فلوله بالموصل ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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