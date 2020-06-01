داعش‭ ‬يضرب‭ ‬الحشد‭ ‬جنوب‭ ‬تكريت وعملية‭ ‬أمنية‭ ‬تلاحق‭ ‬فلوله‭ ‬بالموصل‭ ‬

2020/06/01 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الكاظمي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬ غداد‭ -‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬ ترأس‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬الأحد،‭ ‬اجتماعاً‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬لمناقشة‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭.‬ وشدّد‭ ‬الكاظمي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬الصحي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬كجزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعرّض‭ ‬العراق‭ […]

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