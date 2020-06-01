2020/06/01 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام منحت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬استثناءات‭ ‬للعراق‭ ‬للتعامل‭ ‬التجاري‭.‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬لمدة‭ ‬مائة‭ ‬وعشرين‭ ‬يوماً‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬منح‭ ‬فرص‭ ‬نجاح‭ ‬مريحة‭ ‬للحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬ولكي‭ ‬لا‭ ‬تفتتح‭ ‬عهدها‭ ‬بمشكلة‭ ‬جديدة،‭ ‬ومع‭ ‬ايران‭ ‬ذات‭ ‬النفود‭ ‬السياسي‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬ أرى‭ ‬انّ‭ ‬هذا‭ ‬تصرف‭ ‬سليم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الامريكي،‭ ‬مع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما تنتهي المهلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما تنتهي المهلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).