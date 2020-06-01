2020/06/01 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسيرة أمام سفارة واشنطن في لندن تأييداً لقضية جورج فلويد مينيابوليس واشنطن لندن الزمان مرسي ابو طوق (أ ف ب) فُرض حظر تجول في مدن أميركية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأميركي بأن حكومته ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة.و تحدى مئات من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار المواجهات مع الشرطة في عشرين مدينة أمريكية على الرغم من حظر التجول ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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