استمرار‭ ‬المواجهات‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬عشرين‭ ‬مدينة‭ ‬أمريكية على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬التجول‭ ‬

2020/06/01 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرة‭ ‬أمام‭ ‬سفارة‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬تأييداً‭ ‬لقضية‭ ‬جورج‭ ‬فلويد مينيابوليس‭ ‬واشنطن‭ ‬لندن‭ ‬الزمان‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ ‭ ‬فُرض‭ ‬حظر‭ ‬تجول‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أميركية‭ ‬كبرى‭ ‬إثر‭ ‬وقوع‭ ‬صدامات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العنف‭ ‬الممارس‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الشرطة،‭ ‬وسط‭ ‬تجاهل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬تحذيرات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬بأن‭ ‬حكومته‭ ‬ستضع‭ ‬حدا‭ ‬للاحتجاجات‭ ‬العنيفة‭.‬و ‭ ‬تحدى‭ ‬مئات‭ ‬من‭ […]

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