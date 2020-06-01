النقل: اعادة 151 عراقيا و 3 جثامين برحلة استثنائية من دلهي الهندية

2020/06/01 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، عن وصول (151) مواطناً عراقياً وثلاثة جثامين قادمين من الهند ضمن رحلة استثنائية مباشرة نفذتها طائرات الناقل الوطني إلى مطار بغداد الدولي. وقالت الوزارة في بيان، ان “هذه الرحلة انطلقت استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بعد استجابتهِ لمناشدة العراقين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية […]

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