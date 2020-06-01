مقترح طلابي بديل للامتحانات الإلكترونية.. هل تستجيب وزارة التعليم؟

2020/06/01 | 02:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقدم عدد من طلبة الجامعات العراقية، مقترحًا بديلًا، للامتحانات الإلكترونية، عبر اعتماد تقديم "تقارير علمية" بالمواد كافة، الأمر الذي لاقى قبولًا واسعًا في صفوف طلبة الجامعات حتى تصدر المطلب الترند العراقي في تويتر.

تقدم عشرات الآلاف من الطلبة بمقترح بديل لنظام الامتحانات الإلكترونية

وأظهرت وثيقة رصدها "ألترا عراق"، مقترحًا موقعًا من نحو 141 ألف طالب، بحسب الوثيقة، تضمنت 4 أسباب موجبة لتراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن المضي بخيار إجراء امتحانات إلكترونية.

وبين الطلبة في مقترحهم أن "الظروف الراهنة والأزمة النفسية التي يعيشها الطلاب فضلًا عن تطبيق الامتحان الإلكتروني لأول مرة في العراق وضيق الوقت، يستوجب التوجيه بإنهاء العام الدراسي الحالي من خلال مطالبة الطلبة بإعداد تقارير علمية تشمل جميع المواد، والمواضيع التي تم تدريسها للطلبة، خلال هذا العام الدراسي، بدلًا عن الاختبارات الإلكترونية".

وأشارت وثيقة المقترح، إلى أن تتم العملية عبر "آليات معينة لكتابة التقرير تُحدد من قبل الوزارة، تتناسب مع ظروف الطلبة الحالية وتواكب التطور العلمي، وتجعل الطالب يعطي تقريرًا مفصلًا عما تعلمه خلال العام الدراسي".

ورسم المقترح خارطة طريقة أولية لتنفيذه، حيث أشارت الوثيقة إلى أنه "في حال قدم الطالب تقريره يمنح درجات تؤهله للنجاح أو إعادة صياغة تقارير جيدة في الدور الثاني إن لم يوفق لسبب من الأسباب من استكمال المادة العلمية بشكل وافي في كتابة التقرير الأول".

واعتبر الطلبة، أن "أعدادًا كبيرة من التدريسيين والطلبة يفضلون عملية تقييم الطالب في الامتحانات النهائية عن طريق التقارير العلمية والبحوث، على عملية الاختبارات الاإلكترونية".

وتصدر المقترح الترند العراقي بنحو 60 ألف تغريدة تحت وسم "العبور بالتقارير الاإلكترونية"، مايعكس مقبولية المقترح في صفوف طلبة الجامعات، فيما أطلق الطلبة في وقت سابق وسمًا مطالبًا بالعبور أسوة بقرارات وزارة تعليم إقليم كردستان، لكن ذلك أثار استياء شريحة أخرى من الطلبة الذي اعتبروا قرار العبور "وصمة سيئة" في تاريخهم الأكاديمي.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق توقيتات وآليات الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان، إن 14 حزيران/يونيو 2020 هو موعد أداء امتحان الدور الأول للفصل الثاني الذي تنتهي أقصى مدة له في 2 تموز/يوليو 2020، على أن تجري امتحانات الدور الثاني للفصلين الأول والثاني في 2 أيلول/سبتمبر 2020، ضمن سقف زمني لا يتجاوز 17 أيلول/سبتمبر 2020، ليجرى بعد ذلك الامتحان التكميلي بتاريخ 11 تشرين الأول/أكتوبر".

حددت وزارة التعليم منتصف حزيران موعدًا لامتحانات الدور الأول للفصل الثاني

وأوضح، أن "الوزارة تحث التدريسيين على مراجعة المعطيات العلمية التخصصية للمنهاج من الأول من حزيران ولغاية الحادي عشر منه واعتماد درجة السعي بما لا يقل عن نصف الدرجة المحددة للفصل، ويحق للطالب أداء امتحان الفصل الثاني من مئة درجة وبإمكان الطلبة الذين لم تسعفهم الدرجات الممنوحة لمعالجة الحالات الحرجة في الكورس الأول الإفادة منها بالكورس الثاني".

وأشار، إلى أن "الآليات الامتحان الإلكتروني ستؤدى عبر المنصة الإلكترونية (أدمودو) وفي الوقت نفسه تخول الكليات باختيار أي نظام امتحاني إلكتروني تراه مناسبًا".

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