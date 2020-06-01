لماذا تعتبر لغة بايثون ضرورية للعمل في مجالات علوم البيانات وكيف تتعلمها؟

2020/06/01 | 03:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان العالم شهد ظهور عدد كبير من لغات البرمجة مثل: لغة (جافا) JAVA، أو (سي) C، أو (سي بلس بلس) ++C، أو (سي شارب) #C، أو (جافا سكريبت) JavaScript أو (بايثون) Python، وذلك منذ عام 1950 وحتى الآن، حيث صُممت كل لغة لخدمة غرض ما ونتيجة لذلك طُورت الكثير من التطبيقات البرمجية الرائعة، وحُلت العديد […]

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